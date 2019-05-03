وفاة "لاعبة الأهلي" وهي صائمة.. والإفتاء: حسن خاتمة والإفطار في الجنة

أدت صلاة الفجر وهي صائمة، قبل أن تذهب إلى النوم وتطلب من والدتها أن توقظها في الصباح.. اللحظات الأخيرة في عمر لاعبة كرة اليد بالنادي الأهلي نور أحمد كمال حافظ، قبل أن تتوفى عن عمر ناهز 23 عاما، أمس.

وفي تلك الأيام المباركة من شهر شعبان، قررت لاعبة يد فريق السيدات بالقلعة الحمراء الصيام ابتغاء وجه الله تعالى، لتكتب لها حسن الخاتمة، وتلقى وجه ربها وهي صائمة، بعد أداء فريضة الفجر.

وأوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي مسبقا، فضل من مات وهو على صيام، بحسب ما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة، من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.

فضل من مات وهو صائم

روى أحمد، وحسنه الهيثمي، في مجمع الزوائد من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوماً ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما أخرج البزار، عن حذيفة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "مَن خُتِمَ له بصيام يومٍ دخل الجنة" (صحيح الجامع: 6224).

أي أن مَن ختم عمره بصيام يوم، بأن مات وهو صائم، أو بعد فطره من صومه دخل الجنة مع السابقين الأولين، أو من غير سبق عذاب، كما أن الموت على صيام هو أحد علامات حسن الخاتمة، بحسب ما ورد على موقع دار الفتاء المصرية.