شريف منير يحكي قصة أغلى 5 أرغفة خبز اشتراها في حياته: "بـ50 جنيها"

سرد الفنان شريف منير موقفا طريفا حدث له، اشترى فيه أغلى 5 أرغفة من الخبز في حياته، قائلا إن والده طلب منه شراء 5 أرغفة ونزل بالفعل لشرائها، وبعد عودته وجد صديق له يدعى "مكي الصواف" جاء إليه بسيارته وطلب منه منير أن يقود السيارة.

وأضاف منير، خلال تقديمه برنامج "أنا وبنتي"، المذاع عبر فضائية "ON E"، أنه ركب السيارة وقادها بسرعة حتى اصطدم بسيارة جديدة نوعها "فيات 128"، وصاحب السيارة التي قام بصدمها طلب من والده 50 جنيها مصاريف إصلاحها، مشيرًا إلى أنه كان يعتبر مبلغ ضخم في ذلك الوقت.

وقال منير إن والده قال له: "بقا أنا باعتك تجيب لي 5 أرغفة تقوم تجيب لي 5 أرغفة بـ50 جنيها، أغلى 5 أرغفة".