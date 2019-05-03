أخبار متفوتكش| وفاة نور كمال لاعبة الأهلي.. ومحمد رمضان مع فان دام

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

"والي": زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية القديمة 5 أضعاف

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة الحالية قد أحالت مشروع لقانون يتضمن قيمة الإيجارات القديمة للمحلات والوحدات غير السكنية للبرلمان.

الأرصاد: انخفاض الحرارة 10 درجات خلال اليومين المقبلين

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر الآن تشهد النصف الثاني من فصل الربيع، والذي يتميز بدرجات حرارة مرتفعة ولكن الرطوبة تكون قليلة على عكس فصل الصيف الرطوبة تكون مرتفعة ودرجات الحرارة أقل.

قبل رمضان.. «التموين والأوقاف»: 400 طن لحوم للأسر المحتاجة

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، وجه الفريق أول محمد زكى، القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بإعداد وتجهيز «نصف مليون» حصة غذائية بعناية، لتوزيعها بنصف الثمن فى القرى والنجوع والأحياء الأكثر احتياجاً فى كل المحافظات، بنطاق الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، بالتنسيق مع مديريات التضامن والجمعيات الأهلية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

"الصحة": مستمرون في إجراء عمليات "قوائم الانتظار" خلال رمضان

قال الدكتور خالد عاطف، رئيس الغرفة المركزية لقوائم الانتظار بوزارة الصحة، إن الغرفة المركزية عملت على تحفيز المستشفيات التي تقدم خدمة القضاء على قوائم الانتظار، لسرعة الانتهاء من أكبر عدد ممكن من القوائم قبل حلول شهر رمضان المبارك.

مستند تحصيل 5 جنيهات لصالح أسر الشهداء على تذاكر المباريات

بدأت هيئة البريد إجراءات تحصيل 5 جنيهات عن كل تذكرة لمباريات الكرة، أو الحفلات الغنائية، من خلال طابع "الشهيد"، الذى ستوجه حصيلته إلى صندوق "دعم الشهيد".

لأجل عام.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة دولارية بقيمة مليار دولار

قال البنك المركزي، إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل عام أمس الاثنين.

وفاة لاعبة فريق كرة اليد بالأهلي

كشف ياسر صلاح رئيس جهاز فريق كرة اليد سيدات بالنادي الأهلي عن وفاة لاعبة الفريق الأحمر نور كمال حافظ أمس.

محمد رمضان يثير إعجاب جمهوره بصورة جديدة مع فان دام

نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة له مع الفنان البلجيكي العالمي جون كلود فان دام، وعلق "رمضان" على الصورة التي نشرها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلا: "هل أنتم جاهزين؟".