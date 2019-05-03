أكدت أعلى هيئة قضائية في تركيا، أن السلطات التركية انتهكت الحقوق الإنسانية لصحفيين تركيين، وهما قدري جورسيل وموراك أكسوي، بعد أن انتقدا الرئيس رجب طيب أردوغان بعد محاولة الانقلاب التي وقعت في 2016.

وشرحت المحكمة الدستورية، في تقرير نشرته وكالة أنباء "الأناضول"، أن الحق في حرية التعبير والسلامة الشخصية للصحفيين "جورسيل" و"أكسوي"، انتهك، وبالتزامن رفضت المحكمة طعونا تقدم بها 4 صحفيين آخرين.

كان الصحفي "جورسيل" أدين مع عدد من زملائه في صحيفة "جمهورييت"، المعارضة لإردوغان، في محاكمة أثارت قلقا على حرية الصحافة في تركيا، وهو أفرج عنه حاليا بعد أن قضى عاما في لاسجن، لكن 5 آخرين من العاملين السابقين في الصحيفة بينهم رسام الكاريكاتير موسى كارت أعيدوا إلى السجن الأسبوع الماضي.

فيما سجن "أكسوي" أيضا بعد المحاولة الانقلابية، بعد أن حكم عليه في مارس بالسجن سنتين، ومن المقرر أن تنظر المحكمة، اليوم، في طلبات 3 صحفيين آخرين.