تنطلق قافلة طبية مجانية بأودية الحسوة والطر التابعين لمدينة أبورديس تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وإشراف الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.

وقال الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة، إن القافلة ستجري الكشف، وتقديم العلاج للمواطنين على مدار يومين بالمجان، في إطار خطة إدارة القوافل العلاجية بالمديرية للوصول بالخدمات الطبية للمناطق اﻷكثر احتياجا.

وأضاف أن القافلة تضم عدة تخصصات طبية مناها "باطنة وأطفال وجراحة وجلدية وأسنان ونساء وأنف وأذن وحنجرة وعيادة تنظيم أسرة، ومعمل وصيدلية لصرف الدواء.