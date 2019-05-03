تباشر نيابة حوادث غرب القاهرة تحقيقاتها مع 6 أفراد في واقعة مقتل محامي على يد زميله و"زوج شقيقته" وإصابة آخر بمنطقة الأميرية بسبب خلافات عائلية.

وتلقى قسم شرطة الأميرية إخطارا من مستشفى الزيتون بوصول "وليد.ص" مصاب بجراح قطعي وتوفي، وآخر مصاب ويخضع للعلاج، وتبين نشوب مشاجرة بين "أحمد.ع " و"وليد.ص" زوج شقيقة الأول، وتدخل آخر "صديقهما" لفض المشاجرة بينهما، وتدخل شقيقى الأول ما أسفر عن وفاة الثاني وإصابة الثالث.

وأفادت التحريات بأن الثلاثة يعملون في مهنة المحاماة وتجمع بينهما علاقة صداقة وطيدة، وأثناء جلسة عتاب انتهت بجريمة قتل، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث، من ضبط "أحمد.ع " المتهم الرئيسي واثنين من أشقائه وسلاح الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.