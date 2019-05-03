أعلنت الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية، حالة الاستنفار القصوى لمواجهة الكثافات المرورية وتسيير الحركة المرورية، في شهر رمضان.

وقال مصدر أمني، إنه سيتم نشر وتكثيف وتنظيم الخدمات المرورية بمختلف الطرق والمحاور والميادين على مدار الـ24ساعة، لتسيير حركة المرور والتعامل الفوري مع أي كثافات مرورية، من خلال التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور والمزودة بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة ومداخل ومخارج الطرق من وإلى القاهرة.

وأضاف المصدر، أنه سيتم تفعيل دور خدمة الإغاثة لتلبية احتياجات المواطنين في حالة حدوث أي طارئ، من خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق أرقام التليفونات ( 01221110000 / 24021233 )، مع تكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور والتي من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها على مدار 24 ساعة، وتزويد جميع أقسام الطرق والمحاور بسيارات دفع رباع وأجهزة "رادار" حديثة ثابتة ومتحركة، للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على الطرق والمحاور.

وأكد المصدر تركيب كاميرات على الطريق الدائري لمراقبة وصد وضبط المخالفين، وتكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدي السيارات متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة للحفاظ على أمن وسلامة مرتادي وقائدي المركبات.

وطالب المصدر المواطنين مرتادي الطرق الالتزام بتعليمات رجال المرور والتي تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.