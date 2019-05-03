أكدت معلومات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، إدارة (صاحب مصنع لتصنيع المبيدات الزراعية كائنة بدائرة مركز شرطة بنها) مصنعه بدون ترخيص وتجميع كميات من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، وإعادة تدويرها وتعبئتها بعبوات جديدة وتدوين تواريخ صلاحية على غير الحقيقة، ووضع علامات تجارية مقلدة لكبرى الشركات.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع لجنة فنية من مديرية الزراعة، جرى استهداف المصنع المشار إليه، والمضبوطات الآتية، 20 طنات من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، 3 أطنان مبيدات زراعية معاد تدويرها وعليها علامات تجارية جديدة، كميات كبيرة من العبوات الفارغة وإستيكارات علامات تجارية لكبرى الشركات المستخدمة للتصنيع والتعبئة.

بمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، وقررت اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية أن جميع المضبوطات غير صالحة للاستخدام الزراعى، ومضرة بالأراضي الزراعية.