أكد رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، استمرار حملات النظافة المُكثفة، حيث تم البدء فى تركيب سلات المهملات بمحور 26 يوليو، من أجل الارتقاء بالشكل الجمالى للمدينة، وإظهارها بالشكل اللائق بها، وذلك تمهيداً لتعميم تركيب سلات المهملات بجميع أنحاء المدينة.

كما أصدر المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، قراراً بوضع لافتات إرشادية فى جميع أنحاء المدينة، مؤكداً أن اللافتات الإرشادية تعتبر من عناصر الأمان المرورى، وعناصر رفع كفاءة الطرق، وذلك فى إطار حرص جهاز المدينة على تقديم أفضل الخدمات لسكان وزوار المدينة.