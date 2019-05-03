قال السفير فيليب أكرمان المدير العام لإدارة الشرق الأدنى والأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الألمانية، إن تدشين ثالث غواصة مصرية حديثة طراز 1400/209 في ألمانيا يمثل أمرا خاصا جدا، خاصة أن مصر دولة بحرية ولديها تاريخ طويل، وتمتلك ممرات حيوية هامة مثل نهر النيل وقناة السويس، في ظل اهتمام ألمانيا بالنقل البحري، مؤكدا أنها لاعب مهم جدا بالمنطقة.

وتابع أكرمان: "نشهد تطورا كبيرا في العلاقات وبين الشركات المصرية والألمانية، مضيفا أن تعزيز القدرات الدفاعية للبحرية يساعد في تأمين البحر المتوسط والحد من عمليات القرصنة والإرهاب وتهريب البشر، وهو أمر تهتم به كلا الدولتين.

واستكمل أكرمان: "وجود قوات بحرية مجهزة أمر لا غنى عنه، وهذه الغواصات تساعد في مهام شديدة الأهمية، وهي مزودة بتكنولوجيا عالية جدا وتساهم في تعزيز الأمن والسلام والغواصة التي تم صنعها في ألمانيا".