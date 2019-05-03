قال مسؤول في شركة "تيسن كروب" الألمانية، في كلمته خلال مراسم تدشين ثالث غواصة مصرية حديثة طراز 1400/209 في ألمانيا: "نرحب بكم اليوم في حفل إطلاق الغواصة المصرية وتدشينها للقوات البحرية المصرية، ويسعدني الحضور في هذا الحدث اليوم، وأرحب بقائد القوات البحرية المصرية، ويسعدني أن أرحب بوزير الدولة الفيدرالي للدفاع، وقادة البحرية الألمانية، واليوم يوم غير عادي، حيث يتم إطلاق الغواصة التي سيوف تدعم العلاقات بين شركتنا والقوات البحرية المصرية".

وتابع المسؤول في الشركة: "تم توقيع عقد تصنيع عدد من الغواصات للبحرية المصرية، وهذه الغواصة بصفة خاصة خطوة جديدة في التكنولوجيا الألمانية وامكانيتها جيدة جدا وسرعتها ممتازة وقدرتها عالية، ويوجد بها أنظمة ملاحة عالية، وهناك إجراءات لإطلاق الغواصة، وسوف يتم ذلك خلال عدة ساعات، ولكن سوف تشاهدون إطلاق الغواصة والعملية كاملة، وسيتم تسليم الغوصة لجمهورية مصر العربية، وهي وتشكل عنصرا هاما من الأصول الاستراتيجية وتعمل في جميع المناطق".

واستكمل مسؤل شركة "تيسن جروب" الألمانية أن الغواصة تستطيع القيام بالعديد من العمليات البحرية وتضيف للقدرات العسكرية المصرية وتعزز القدرات الدفاعية وتقوم بالعديد من العمليات التكتيكية.

وأشار مسؤل شركة "تيسن جروب" الألمانية إلى أنه تم تسليم غواصتين من قبل ووصلتا لميناء الإسكندرية بنجاح، والعمل والخطة مستمرة حتى عام 2021 لتصنيع غواصات لمصر، والقوات البحرية المصرية شريكة لنا في هذا العمل، وخصوصا هيئات التسليح المصرية.