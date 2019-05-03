الفئات المتاح لها التحويل للإعلان العاشر في حال عدم استلامهم شقة

فتحت وزارة الإسكان، باب تحويل الحجز للإعلان العاشر بشقق الإسكان الاجتماعي، بنفس شروطه، ممن لم يحالفهم الحظ في الإعلان الثامن والتاسع، وذلك حتى يوم 15 مايو الجاري.

وحدد الوزارة في إعلانها الفئات التالية، لبدء الحجز:

- حاجزو الإعلان التاسع بمدينة 6 أكتوبر فقط، ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حالياً.

- حاجزو الإعلان الثامن الكراسة الحمراء والكراسة الزرقاء بمناطق مركز مغاغة بمحافظة المنيا – مركز طلخا بمحافظة الدقهلية – مركز دمنهور ومركز الدلنجات بمحافظة البحيرة – مواقع شطا وعزبة البرج بمحافظة دمياط، وذلك لمن هم داخل الأولوية للوحدات الجاري تنفيذها، والمنطبق عليهم الشروط، ولم يقوموا باسترداد مقدم جدية الحجز، ولم يتم التخصيص لهم.

وجاءت مواصفات شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان العاشر كالتالي: مساحتها تصل إلى 90 مترًا، وتسليمها كاملة التشطيب بشكل جيد، وتتكون من "3 غرف وصالة ومطبخ وحمام"، وتتكون العمارة من 5 أدوار كل دور به 4 وحدات، كما يشمل على بعض الوحدات بمساحة 75 مترًا، على أن يكون التسليم بعد 30 شهرًا من التقديم.