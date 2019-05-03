قال الدكتور محمد علاء، المتحدث باسم نقابة أطباء الأسنان، إن النصاب القانوني للجمعية العمومية لأطباء الأسنان، اكتمل في دعوتها الثالثة للانعقاد اليوم الجمعة، بمقر اتحاد نقابات المهن الطبية بالأزبكية.

وأضاف أنه من المقرر أن تناقش عمومية الأسنان، التصديق على محاضر الجمعيات العمومية السابقة العادية وغير العادية، ومناقشة اعتماد ميزانية عام 2017، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتعيين مراقب للحسابات جديد.

كما تناقش الجمعية العمومية المقترح المُقدم من لجنة التكافل بتعديل لائحة صندوق التكافل الاجتماعي، وتنمية موارد الصندوق، وما يستجد من أعمال.