جلسة صلح مدتها 15 دقيقة، جمعت 3 محاميين داخل منزل أحدهم في منطقة الأميرية بالقاهرة، اثنين منهما بينهما خلافات مصاهرة، انتهت إلى مشاجرة وجريمة قتل، حيث أمسك أحدهم بسكين وطعن بها زميله فلقي مصرعه في الحال.

قررت نيابة حوادث غرب القاهرة حبس محامي و5 من أقاربه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في واقعة مقتل المحامي "وليد.ص" زوج شقيقة المتهم الأول، كما أصيب محامي آخر من أقارب الضحية بسبب خلافات عائلية بين الجانبين في الأميرية.

وأفادت التحقيقات أن جلسة "عتاب" جمعت "المحامي "أحمد .ع" وزوج شقيقته "وليد.ص" بسبب وجود خلافات عائلية وحضر جلسة الصلح تلك مجموعة من أقارب الطرفين وسرعان ما تطور الخلاف بين المحاميين وتبادلا الضرب بالأيدي، لكن أقاربهما تدخلا وفض النزاع وبعدها تجدد الخلاف، وأسرع المتهم بطعن زوج شقيقته بطعنتين في الظهر فسقط على الأرض غارقًا في دمائه.

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه "وليد.ص" نقل إلى مستشفى الزيتون لإسعافه، وجرى احتجازه داخل غرفة الرعاية المركزة لمدة 3 ساعات وبعدها فارق الحياة متأثرًا بجراحه، بينما أصيب محامي آخر من أقارب الضحية بجروح متفرقة في الرأس والبطن، وأجريت له الإسعافات حتى استقرت حالته الصحية.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم الرئيسي و5 آخرين من طرفي المشاجرة، وتحرر محضرًا بالواقعة أحاله اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة إلى النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحفظت على السكين المستخدم في الجريمة.

وأفادت التحريات أن الثلاثة يعملون في مهنة المحاماة وتجمع بينهما علاقة صداقة وطيدة، وأثناء جلسة عتاب انتهت بجريمة قتل، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث، من ضبط "أحمد.ع" المتهم الرئيسي واثنين من أشقائه وسلاح الجريمة، وضبط اثنين من الطرف الآخر بعد ساعات من حدوث الجريمة، وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل الواقعة ونسبت النيابة لهم تهمة القتل العمد.