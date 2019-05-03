خفضت وزارة المالية المصاريف الإدارية في حالة إصرار المواطن على دفع المستحقات الحكومية "كاش" بدلا من النظم الإلكترونية الجديدة إلى 5% فقط بدلا من 10%.

وأكد القرار رقم 312 لسنة 2019 الصادر عن وزير المالية بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني أنه يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 (في حال عدم الالتزام بسداد المستحقات الحكومية يستلزم المدين بهذه المستحقات بداية من 16 يونيو المقبل بسداد نسبة 5% من قيمة المبلغ الواجب وذلك بحد أقصى 7 ألاف جنيها وذلك كمصروفات إدارية لتغطية التكاليف.

وكانت المادة السابقة قبل التعديل تؤكد انه في حال إصرار المواطن على السداد النقدي فتتم إضافة 10% كمصاريف إدارية على قيمة المبلغ المسدد من المواطن كعمولة على "الكاش" بحد أقصى 10 آلاف جنيه.