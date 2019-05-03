أعلن مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن قوات الحماية المدنية بالقاهرة تحاول السيطرة على حريق نشب في 4 محال تجارية لبيع الأقمشة والملابس بمنطقة الموسكي، خشية امتداد النيران إلى المحال المجاورة.

وأكد أن غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالحريق، فدفعت بـ 14 سيارة إطفاء، للسيطرة عليه.

واندلع حريق هائل في أحد المحال التجارية بمنطقة الموسكي. وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، الدفع بأكثر من 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، الذي نشب في 4 محلات تجارية بمنطقة الموسكي، موضحا أنه جارٍ السيطرة على الحريق والوقوف على أسبابه، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.