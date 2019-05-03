عضو بـ"غرفة السياحة": 25% زيادة في معدلات زيارة العرب لمصر

قال على المانسترلي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، اليوم، إن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية ستشهد زيادة تتراوح ما بين 20 إلى 25% هذا العام وذلك وفقا لمؤشرات الطلب التى ظهرت جلية خلال ملتقى سوق السفر العربي الذى أختتم أعماله بدبي منذ يومين.

وأضاف لـ"الوطن" أن الجناح المصري المشارك بالمعرض كان الأكثر زيارة من قبل المشاركين بالمعرض، لافتا إلى وجود طلب كبير من السياح العرب خاصة من دول الخليج على زيارة مصر بداية من إجازات عيدالفطر.

وأشار المانسرلي إلى أن القطاع السياحي المصري قادر على اجتذاب أعداد كبيرة من السياح العرب الذين كانون يزورون تركيا سنويا بعد قيام عدد من الدول العربية بالتنبية على مواطنيها بعدم زيارة تركيا حاليا .