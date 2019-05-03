"توبوا وأرجعوا إلى الله في رمضان".. رسالة وجهها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للجماعات المتطرفة، خلال خطبة الجمعة، التي ألقاها بمسجد الرحمن بقرية المعصرة بمركز ملوي جنوبي محافظة المنيا.

قال جمعة، خلال الخطبة التي بدأها باستعراض فضائل شهر رمضان الكريم وأهمية التسامح والتكافل الاجتماعي، وحضرها النائب رياض عبدالستار، والمهندس عصام عبدالغني، رئيس مدينة ملوي، والشيخ سلامة محمود عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إن الجماعات المتطرفة اتخذت القتل والفساد والإفساد والمكر والإساءة والتآمر منهجا ضد الدولة، وهناك دولا تدعم الإرهاب وتمكر لأشقائها، وبعد أيام سيحل شهر رمضان لتتاح لهم فرصة مراجعة النفس والرجوع إلى الله، فالدين دين إصلاح لا مكان به للتشدد واتباع طرق الضلال والفساد والإفساد.

وأضاف، موجها حديثه للمتطرفين، "استقبلوا رمضان بصدر رحب وسليم لايعرف الغل والحقد والحسد والكراهية، فالدخول في حرب مع الله هو دخول في حرب خاسرة لامحالة لأنه لا يحيق المكر السئ إلا بأهله".

وكان وزير الأوقاف، قد وجه عدة نصائح للمصلين لتطبيقها خلال شهر رمضان وصفها بالخطوط العريضة للخريطة الرمضانية، وذكر منها أن "بعض الناس يجعل من شهر العبادة شهرا للكسل ونقول له أن رمضان شهر عبادة وعمل، وهناك من يحول الشهر من اقتصاد وبر وإحسان إلى إسراف وتبزير وهناك السائل والمحروم لايجدان شيئا حتى أن هناك أطعمة تصنع في المنازل وتلقى في سلة القمامة دون الاستفادة منها".