شهد معرض "أهلا رمضان"، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، إقبالًا كثيفًا من المواطنين نظرًا لانخفاض أسعار السلع مقارنة بالأسواق، ويستمر المعرض حتى يوم 4 مايو الجاري.

وجاءت أسعار ياميش رمضان بالمعرض كالتالي:

لفة قمر الدين: 37.95 جنيها.

لفة قمر الدين مصري: 7.95 جنيه.

كيلو جوز هند خشن: 36.95 جنيه.

كيلو زبيب جولدن: 62.95 جنيه.

كيلو مشمشية: 58.95 جنيه.

كيلو فستق مملح: 259.95 جنيه.

كيلو بندق تركي: 144.95 جنيه.

كيلو كاجو مقشر: 295.95 جنيه.

كيلو عين جمل مقشر: 158 جنيه.

كيلو لوز مقشر: 179 جنيه.

كيلو بلح أسواني: 18 جنيها.

كيلو كركدية: 39 جنيها.

كيلو سوداني مقشر: 32 جنيها.