شهد معرض "أهلا رمضان"، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، إقبالًا كثيفًا من المواطنين نظرًا لانخفاض أسعار السلع مقارنة بالأسواق، ويستمر المعرض حتى يوم 4 مايو الجاري.
وجاءت أسعار ياميش رمضان بالمعرض كالتالي:
لفة قمر الدين: 37.95 جنيها.
لفة قمر الدين مصري: 7.95 جنيه.
كيلو جوز هند خشن: 36.95 جنيه.
كيلو زبيب جولدن: 62.95 جنيه.
كيلو مشمشية: 58.95 جنيه.
كيلو فستق مملح: 259.95 جنيه.
كيلو بندق تركي: 144.95 جنيه.
كيلو كاجو مقشر: 295.95 جنيه.
كيلو عين جمل مقشر: 158 جنيه.
كيلو لوز مقشر: 179 جنيه.
كيلو بلح أسواني: 18 جنيها.
كيلو كركدية: 39 جنيها.
كيلو سوداني مقشر: 32 جنيها.