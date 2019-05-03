شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات تعاون، بين رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، خلال حضوره اجتماعا مع أعضاء مجلس الأعمال المصرى اللبناني، في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة، والبترول، والقوى العاملة، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر بلبنان، وعدد من نواب البرلمان اللبناني.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه وقع الاتفاقيات عن الجانب المصري المهندس أحمد السويدي، وعن اللبناني، الدكتور رييع حسونة، وشملت الاتفاقيات الأربع تدريب عدد من الشباب اللبنانيين بالقطاع الخاص المصرى، وهذه الاتفاقية بناء على دعم وتوجيه من رئيس الوزراء، وكذا اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المصرية فى المنطقة الاقتصادية بطرابلس، وأخرى بشأن حاضنات الأعمال، وأخيرة بشأن وضع خطة عمل تنفيذية من الجانبين بمجلس الأعمال المصري اللبناني، لزيادة الاستثمارات، وفرص التعاون المشترك.

وفي كلمته بالاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولي: "أتوجه بالشكر للبنان حكومة وشعبا، على كرم الضيافة"، معبرا عن سعادته بالتوقيع على اتفاقيات التعاون بين البلدين، مضيفا: "هدفنا المشترك هو تذليل أي عقبات تعوق زيادة حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومكتبي مفتوح في أي وقت، وحال وجود أي مشكلة أرجو أن تتواصلوا معي على الفور، وسنعمل على حلها".

وأكد مدبولي أن وجوده في لبنان، لحضور اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، ومعه عدد من الوزراء، كان فرصة لاسراع الخطى بإزالة أي عوائق أو عقبات، وكذا التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، مؤكدا أنه سيتابع التنفيذ بنفسه، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، خاصة اتفاقية زيادة التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين.

وأشار المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إلى أنه سيتم وضع خطة عمل ببرامج زمنية لتنفيذ الاهداف المرجوة، وهي زيادة مجالات التعاون بين البلدين، وضم الخبرات المشتركة للنفاذ لمناطق أخرى، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على البلدين.

ورحب الدكتور ربيع الحسيني، رئيس مجلس الأعمال المصري اللبناني، عن الجانب اللبناني، برئيس الوزراء ومرافقيه، وحضور هذا العدد الكبير يدل على اهتمام مصر بلبنان، ودعمها في هذه الظروف الصعبة، وهو توجيه واضح من الرئيس السيسى.

وأكد أن مجلس الأعمال عليه مسؤولية كبيرة، هي مساعدة الحكومات في تطبيق الاتفاقيات التي سيتم توقيعها، بخلاف العمل على زيادة وتوسيع مجالات التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين.

وأكد المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس الأعمال المصري اللبناني، عن الجانب المصري، تعهده بالعمل على تقوية وزيادة أطر التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مضيفا: "أنا أؤمن بأن مصر هي قاعدة الصناعة في المنطقة كلها، خلال الفترة القادمة، فلديها طاقة كهربية بوفرة، وبنية أساسية كاملة، وأراض بأسعار تنافسية، ومناخ جاذب للاستثمار، ونحن نرحب بأي استثمارات من أشقائنا اللبنانيين".