أصيب 50 فلسطينيا، بنيران الاحتلال، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، في الجمعة السابعة والخمسين لمسيرات العودة وكسر الحصار، وأطلق جنود الاحتلال النار وقنابل الغاز صوب المشاركين في جمعة "الجولان عربية سورية". وأفادت وزارة الصحة الفلسطنية: "إصابة 50 فلسطينيا بجروح مختلفة منهم 10 أطفال، و3 مسعفين وصحفية، ورفع المشاركون أعلام فلسطين والأعلام السورية، مرددين شعارات تؤكد عروبة الجولان ورفض صفقة القرن.

في ذات السياق، أعلنت قوات الاحتلال أن قناصتها المنتشرين على حدود القطاع، أطلقوا النار على فلسطيني بعد أن ألقى عبوة ناسفة باتجاه الجنود قرب الجدار، مؤكدا أن الفلسطيني قد أصيب إصابة قاتلة، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

من جانبه، قال إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس: "إن أبناء الشعب الفلسطيني الذين خرجوا في جمعة الجولان عربية سورية، أكدوا على وحدة الأمة العربية والإسلامية"، وأكد في كلمة له شرق غزة، "رفض الفلسطينيين لقرارات ترامب الباطلة بالاعتداء على الجولان، ووقوف الشعب الفلسطيني بجانب سوريا في مواجهة العدوان الإسرائيلي".

وأضاف:"الجولان كانت وما زالت وستبقى سورية عربية وإن الاعتداء عليها يمثل اعتداء على فلسطين"، ودعا إلى "وقف الصراعات والحروب الطائفية والخلافات على الساحات العربية وضرورة تحقيق الوحدة العربية والإسلامية"، وشدد على أن "التطبيع مع الاحتلال بكافة أشكاله مرفوض فلسطينيا".