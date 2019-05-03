تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض جدري الماشية وجدري الضأن لعام 2019، تحت إشراف الدكتور عبدالحكيم أبو اسماعيل، وكيل الوزارة، ومدير عام الطب البيطري ومدير عام الإدارة العامة للمجازر.

وأعلن فى بيان اليوم، أنه تم تحصين 150 ألف و806 حيوانات ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض جدري الضأن، من بينها "13 ألف و949 أغنام، و136 الف و857 أبقار".

وقدم محافظ كفر الشيخ، الشكر للدكتور الدكتور عبدالحكيم أبو اسماعيل، وكيل الوزارة مدير عام الطب البيطري ومدير عام الإدارة العامة للمجازر، والعاملين بالطب البيطري، والأجهزة المعاونة على الجهود المخلصة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذ القانون والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.