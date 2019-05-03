أعلنت شركة فودافون مصر، عبر موقعها الرسمي، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في عدد من التخصصات، والتي جاءت على النحو التالي:

Global Project Lead

وتتمثل مهام الوظيفة في الآتي:

- ضمان أن يتم تخطيط المشاريع وتنسيقها بطريقة مهنية، وضمان تلبية الالتزامات باستمرار.

ويمكن معرفة تفاصيل أكثر عن الوظيفة والتقديم من هنــــــــــــــــــا.

Business Continuity Management Supervisor

وتتمثل مهام الوظيفة في الآتي:

- الحفاظ على فعالية أدوات الاتصال في حالات الطوارئ والتأكد من أن هناك طرق بديلة للاتصال.

ويمكن معرفة تفاصيل أكثر عن الوظيفة والتقديم من هنــــــــــــــــــا.

Cloud Engineer

وتتمثل مهام الوظيفة في الآتي:

- استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتقديم الدعم الفني للأنظمة داخل الشركة.

ويمكن معرفة تفاصيل أكثر عن الوظيفة والتقديم من هنــــــــــــــــــا.

Senior Marketing Team Leader – Content

وتتمثل مهام الوظيفة في الآتي:

- الاشتراك في تطوير وتنفيذ استراتيجية التسويق لمجموعة منتجات الشركة.

ويمكن معرفة تفاصيل أكثر عن الوظيفة والتقديم من هنــــــــــــــــــا.