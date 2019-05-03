حذر وزير الخارجية الإسباني، جوزيب بوريل، اليوم، القيادي البارز في المعارضة الفنزويلية ليوبولدو لوبيز، من تحويل سفارة مدريد في كراكاس، التي لجأ إليها "مركزا للنشاط السياسي".

وحرر عسكريون بشكل مفاجئ، الثلاثاء، لوبيز بعد قضائه عامين في الإقامة الجبرية في منزله لينضم إلى زعيم المعارضة خوان غايدو في تظاهرة دعا فيها الأخير إلى انتفاضة عسكرية ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ولاحقا في اليوم نفسه، لجأ لوبيز إلى السفارة التشيلية مع زوجته وابنته قبل الانتقال إلى مقر إقامة السفير الإسباني، وقال جوزيب بوريل للصحفيين خلال زيارة للبنان في تعليقات بثتها القناة التلفزيونية الإسبانية "تي في أي" إنّ "إسبانيا لن تسمح بتحويل سفارتها مركزًا للنشاط السياسي"، وأضاف "نحن واثقون أيضا بأنه في ظل هذه الظروف، ستحترم فنزويلا الحصانة الدبلوماسية"، قبل أن يشير إلى أنّ أنشطة لوبيز سيتم ضبطها.

وأعلنت الحكومة الإسبانية، أن لوبيز وزوجته وابنته موجودون حاليا في مقر إقامة السفير الأسباني كـ"ضيوف"، وقالت مدريد، أمس الخميس إنها لن تسلم لوبيز للسلطات الفنزويلية بعدما أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا مذكرة توقيف بحقه.