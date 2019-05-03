قال الإعلامي مصطفى بكري، إن تدشين ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز s43 209/1400، خبر سعيد لكل المصريين.

وأضاف بكري، خلال حلقة برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تدشين هذه الغواصة يأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية لكافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية.

وأكد الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، أن الغواصات الحديثة التي حصلت عليها مصر من ألمانيا، تأتي تنفيذًا لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف إلى تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة، والحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته وتحقيق السيطرة على السواحل المصرية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الفريق خالد في احتفال القوات البحرية بتدشين ثالث غواصة مصرية حديثه من طراز "s43 209 /1400"، استمرارا لجهود القيادة العامة للقوات المسلحة في دعم القدرات القتالية لجميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وتطويرها، وفقًا لأحدث النظم القتالية في العالم، وبما يسهم في تطوير قدرات التسليح البحري، ويدعم جهود الدولة في تأمين سواحلها .