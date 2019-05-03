«سجن كبير».. هكذا وصف كثير من التقارير الدولية والغربية حالة حقوق الإنسان فى تركيا، والتى تفاقمت منذ محاولة الانقلاب العسكرى التى وقعت فى منتصف يونيو من عام 2016 وتتهم السلطات فيها حركة «الخدمة». مثلت المحاولة الانقلابية ذريعة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان ليعتقل ويسجن ويلاحق ويبعد كل من يعارض أو يقول لا لنهجه، أو حتى أولئك الذين قد يشك الرئيس التركى فى عدم ولائهم. وترصد «الوطن» بالأرقام والإحصاءات حجم الانتهاكات التى يمارسها النظام التركى، والتى تفضح زيف «ديمقراطية أردوغان»، بحسب تقارير تركية وأخرى دولية.

إجراءات استخدام «الطوارئ» فى تركيا

منع التجمعات وغلق المرافق العمومية.

للسلطات الحق فى وضع أى أشخاص رهن الإقامة الجبرية.

إجراءات استثنائية ضد كل مشتبه به فى الانقلاب.

يمنح سلطات واسعة للشرطة والأجهزة الأمنية.

تفويض الشرطة صلاحية مداهمات المنازل.

فصل أى موظف مشتبه به عن العمل

للحكومة حق فرض حالة الطوارئ دون شرط موافقة البرلمان.

تعطيل الحقوق والحريات الأساسية.

التحقيقات والملاحقات الأمنية

500 ألف و650 شخصاً تم التحقيق معهم من بداية محاولة الانقلاب حتى يناير الماضى.

400 ألف و650 شخصاً تم التحقيق معهم ضمن 142 ألفاً و184 ملفاً يتعلق بحركة جولن بالنيابات العامة.

379 ألفاً و732 رجلاً و103 آلاف و517 سيدة خضعوا لعدة تحقيقات سياسية.

2060 طفلاً تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم بزعم الانتماء لحركة جولن.

إغلاق المؤسسات

1254 منظمة مجتمع مدنى منها جمعيات إغاثية.

2099 جامعة ومدرسة وسكناً طلابياً تم إغلاقها.

الفصل من العمل

130 ألف موظف.

6337 أكاديمياً.

3640 قاضياً ووكيل نيابة.

159 جنرالاً رفيع المستوى.

5266 ضابطاً.

أشخاص داخل السجون

106 آلاف و382 شخصاً منذ محاولة الانقلاب.

18 ألف امرأة بزعم وجود صلات لهن بحركة الخدمة.

30 ألفاً و679 شخصاً بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.

18 ألفاً و679 مداناً رهن الاعتقال.

22 ألف شخص فروا أثناء التحقيق معهم أو ملاحقتهم.

«أردوغان».. أكثر رؤساء تركيا ملاحقة لمعارضيه

كنان عرفان 340 قضية

تورجوت أوزال 207 قضايا

سليمان دميريل 158 قضية

أحمد سيزار 153 قضية

عبدالله جول 848 قضية

رجب طيب أردوغان 12172 قضية (حتى بداية العام الحالى)

العنف ضد الصحفيين

189 وسيلة إعلامية مختلفة تم إغلاقها.

127 ألف موقع تم حجبها.

94 ألف مدونة عبر الإنترنت تم حجبها.

319 صحفياً قيد السجن منذ محاولة انقلاب 2016.

142 صحفياً فى الخارج تطالهم مذكرات اعتقال.

839 صحفياً تم التحقيق معهم فى 2017 على خلفية كتابات لهم.

2950 مقالاً حذفتها السلطات فى 2018 فقط.