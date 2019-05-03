قال نزيه النجاري، سفير مصر بلبنان، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للبنان مهمة جدا، حيث إنها تعكس الدعم السياسي الذي يحرص عليه دائما الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكل الدول العربية، ولبنان بشكل خاص في تلك الظروف التي تمر بها الآن من الناحية الاقتصادية.

وأضاف النجاري، خلال لقاء خاص عبر فضائية "النيل للأخبار"، مساء اليوم، أن اللجنة المشتركة بين مصر ولبنان هدفها دعم التعاون الاقتصادي بما يخدم مصلحة الدولتين، موضحا أن اللجنة تسعى لتحقيق عدد من الإصلاحات الاقتصادية، خاصة بعد تجاوز الاقتصاد المصري أزمات شبيهة لما تمر بها لبنان في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن لبنان تعمل على الاستفادة من تجربة مصر الاقتصادية، بعدما نجحت مصر من الخروج من كافة الأزمات الاقتصادية وبدأت بتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات تعاون، بين رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، خلال حضوره اجتماعا مع أعضاء مجلس الأعمال المصري اللبناني، في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة، والبترول، والقوى العاملة، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر بلبنان، وعدد من نواب البرلمان اللبناني.

وانطلقت جلسة مباحثات ثنائية بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريرى، في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن اجتماعات اللجنة العليا "المصرية - اللبنانية" بين البلدين التي تعقد على مدار يومين.

وتناقش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، يأتي من بينها بحث آليات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل حركة تبادل السلع بينهما، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات النقل وتبادل الخبرات المشتركة في هذا المجال.