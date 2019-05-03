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العالم يتغزل فى «ميسى»

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فوز سنتريس ببطولة دوري مراكز الشباب 2019 في المنوفية

فوز سنتريس ببطولة دوري مراكز الشباب 2019 في المنوفية

سوسن طايل: 35% من مراكز الشباب في المنوفية مؤهلة للاستثمار

سوسن طايل: 35% من مراكز الشباب في المنوفية مؤهلة للاستثمار

صور| وفد من جامعة عين شمس يزور مستشفى السرطان بـ"فودان" الصينية

صور| وفد من جامعة عين شمس يزور مستشفى السرطان بـ"فودان" الصينية

"لوزا" يبحث مع وزيرة خارجية كينيا مستجدات الأوضاع في القرن الإفريقي

"لوزا" يبحث مع وزيرة خارجية كينيا مستجدات الأوضاع في القرن الإفريقي

"مش عارفين الموعد".. تحذير من كويكب هائل يهدد الحياة على الأرض

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