قال نزيه النجاري سفير مصر بلبنان، إن ملف الطاقة من أهم الملفات التي سيتم التباحث فيها على مستوى عالي مع الطرف اللبناني خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وخاصة ملف الغاز في شرق البحر المتوسط، حيث إن لبنان لديه اكتشافات ويأمل أن تظهر قريبا في البحر المتوسط، ويحتاج لسد احتياجاته من الغاز، ومصر لديها الخبرات التي تستطيع دعم لبنان بها في هذا المجال.

وأضاف النجاري، خلال لقاء خاص عبر فضائية "النيل للأخبار"، مساء الجمعة، أن بالنسبة للكهرباء، فلبنان تواجه أزمة في هذا الملف، وتسعى لبنان للاستفادة من خبرات مصر في هذا المجال، بعد نجاح مصر في هذا الملف بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه سيتم استغلال زيارة رئيس الوزراء للتعاون في مجال الطاقة، فضلا عن العديد من المجالات الأخرى.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات تعاون، بين رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، خلال حضوره اجتماعا مع أعضاء مجلس الأعمال المصري اللبناني، في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة، والبترول، والقوى العاملة، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر بلبنان، وعدد من نواب البرلمان اللبناني.

وانطلقت جلسة مباحثات ثنائية بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريرى، في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن اجتماعات اللجنة العليا "المصرية - اللبنانية" بين البلدين التي تعقد على مدار يومين.

وتناقش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، يأتي من بينها بحث آليات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل حركة تبادل السلع بينهما، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات النقل وتبادل الخبرات المشتركة في هذا المجال.

وتابع أن