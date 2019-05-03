قال نزيه النجاري سفير مصر بلبنان، إن حجم التجارة بين مصر ولبنان يصل إلى 800 مليون دولار سنويا، ونأمل للوصول إلى مليار دولار خلال الأعوام المقبلة، مشيرا إلى أن هناك بعض الصعوبات التي يُجرى العمل على حلها في هذا المجال.

وأضاف "النجاري"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "النيل للأخبار"، مساء الجمعة، أن اللجنة المشتركة بين مصر ولبنان ستكون فرصة مميزة لحل ومعالجة بعض الأمور التي تقف كعائق بين الدولتين، موضحا أن هناك العديد من الاستثمارات اللبنانية في مصر، ويوجد اهتمام لزيادة تلك الاستثمارات خلال الفترة المقلبة.

وتابع أنه يوجد حوالي 30 ألف عامل أو 40 ألف عامل مصري في لبنان، منهم 20 ألف بشكل قانوني، وباقي المواطنين يحتاجون لمعالجة المشكلة وفقا لظروفهم، ولذلك سيكون هناك اجتماعات مع وزير القوى العاملة بشأن تلك النقطة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات تعاون، بين رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، خلال حضوره اجتماعا مع أعضاء مجلس الأعمال المصري اللبناني، في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة، والبترول، والقوى العاملة، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وعدد من نواب البرلمان اللبناني.

وانطلقت جلسة مباحثات ثنائية بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريرى، في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن اجتماعات اللجنة العليا "المصرية - اللبنانية" بين البلدين التي تعقد على مدار يومين.

وتناقش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، يأتي من بينها بحث آليات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل حركة تبادل السلع بينهما، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات النقل وتبادل الخبرات المشتركة في هذا المجال.