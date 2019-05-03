نجا الناقد طارق الشناوي من موت محقق، أثناء تصوير حلقة من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر فضائية "Mbc مصر" في رمضان المقبل.

وكشف مصدر، لـ"الوطن"، تفاصيل الواقعة، قائلا: "انقلبت المركب التي كانت تقل الشناوي ورامز على متنها، حيث جرفت الأمواج كل منهما في اتجاه مغاير، واختفى الناقد الكبير عن أنظار رامز وفريق عمل برنامجه، ما أصاب الأخير بحالة من القلق والرعب".

وأضاف: "شاهد رامز قدما متدلية من شجرة على جانب مجرى الشلال، حيث سارع إليها ليفاجأ برأس الشناوي ساقطة في المياه، فرفعها على يديه واضطر لكشف المقلب قبل موعده، إلا أنه اصطدم بأزمة حل قدم الشناوي من الشجرة، حيث اضطر إلى الاستعانة بمنشار لقطع جذع الشجرة وفك قدمه، وقام باحتواء غضب الناقد الكبير".