افتتح سعد حسيب، أمين عام حزب النور بدمياط، وعبدالحميد العوادلي، القائم بأعمال أمين الحزب، السوق الخدمي للحزب بميدان باب الحرس، الذي يقدم كل السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، خلال رمضان، للعام الثامن على التوالي.