قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن مشروع المليون ونصف فدان سيصبح حقيقة بشكل كامل مع مرور الوقت، موضحًا: "عندما نبدأ في مثل هذه المشروعات، فإن كل المستثمرين من مختلف المناطق يتعاونون من أجل تطوير المشروع".

وعن الصادرات الزراعية المصرية من الفواكه، قال "أبو ستيت" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنها تخطت حاجز الـ 5.2 مليون طن خلال العام الماضي 2018.

وأضاف: "لا نعمل على زيادة الصادرات من حيث الكم فقط، ولكن نعمل على تطوير النوع، فمعظم صادراتنا مادة خام، ومن ثم تكون القيمة المضافة فيها محدودة، ولكن نعمل على زيادة العائد الاستثماري من تصديرها، مثلما يحدث مع القطن المصري، والذي يُصدر مادة خام منذ عهد محمد علي باشا".