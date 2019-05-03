أستاذ أدب: "أبو العلا المعري كان يرى المتدينين غير عقلاء"

قال الدكتور عبدالرحيم الكردي، الأستاذ بكلية الآداب جامعة قناة السويس، إن الشاعر أبي العلاء المعري، استوعب كل الثقافات في عصره، وكان يتمتع بفراسة عالية وقدرة على قراءة من يتحدث إليه.

وأضاف الكردي، خلال حواره مع برنامج "المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، أن كل بيت في ديوان "اللزوميات" للشاعر أبي العلاء المعري يتصل بالعقل، متابعا: "أبو العلاء يرفع دوما من شأن وقيمة العقل".

وأوضح: "أبو العلاء رفض أي سلطة غير سلطة العقل، وقال إن الدين أعلى من شأن العقل ولكن المتدينين غير عقلاء".