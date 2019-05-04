مواعيد مسلسلات وبرامج رمضان على "MBC مصر".. بينها رامز في الشلال

تبدأ شبكة قنوات "MBC مصر" عرض مسلسلات رمضان، اليوم، أي قبل يومين من حلول الشهر الفضيل.

جاء في مقدمة البرامج التي سيتم تقديمها على القناة برنامج "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، ومن المتوقع عرضه في تمام السادسة والنصف، وهو نفس موعد الإفطار كما جرى خلال الأعوام السابقة، وتمتلك القناة حقوق عرض برنامج رامز جلال الحصرية.

وفي تمام الساعة 7.30 يقدم الفنان أشرف عبدالباقي مسرحيته الشهيرة "مسرح مصر" بعروض جديدة تقدم حصريا على الفضائية.

وفي تمام الساعة 9 مساءً، سيتم تقديم مسلسل "قابيل"، الذي يلعب دوره الفنان محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل ومحمد فراج، وتدور الأحداث بإطار تشويقي يتولى أحد محققي الشرطة التحقيق والبحث بجريمة قتل فتاة، وترى شبحها كثيرًا، وتحاول الوصول لمكان الجثة وأيضًا ولتحديد هوية القاتل في إطار تشويقي يستمر خلال شهر رمضان.

وفي تمام الساعة 11 مساء، يطل الفنان علي ربيع والفنانة صابرين والفنان صلاح عبدالله، وتدور قصة المسلسل حول طالب هندسة يرث مبلغ مليون جنيه لأحد أقاربه، ويبدأ بتحقيق أمنيته وهوايته ليصبح مخترع مشهور وقرر إنفاق مبلغه على الاختراعات، ورحلة بحث عن المخترعين الجدد من أجل مساعدتهم.

وسيتم عرض مسلسل "شقة فيصل" في تمام الساعة 12 صباحا، حيث يطل الفنان كريم محمود عبدالعزيز والفنانة أيتن عامر والفنان صلاح عبدالله في المسلسل الذي يتسم بإطار كوميدي، ويتقابل 4 شباب يتأثر كلا منهم بمواقف الآخرين، ويسعون لتحقيق حلمهم وبلوغ غايتهم.