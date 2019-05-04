مخرج برنامج "الزفة": الموسم الجديد مختلف.. "غيرنا طريقة جذب الضحية"

قال محمد عادل، مخرج برنامج "الزفة 3"، إن الموسم الجديد سيأتي مختلفا عن الموسمين السابقين، متابعا: "قعدنا نفكر إزاي نجيب الضحية، ويبقي الموضوع طبيعي".

وأضاف "عادل"، خلال استضافته ببرنامج "رمضان النهار"، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الفكرة الخاصة بالبرنامج جاءت في إطار المنزل، "شيء طبيعي والست بتدخل تتفاجئ بحاجة رهيبة"، موضحا أنه فوجئ برد فعل عددا من الزوجات أثناء التسجيل.

وتابع: "في ستات بتدخل شياكة وزوق ولطافة، تقولي دي مش هتعمل حاجة وأول ما الموقف يحصل، ألاقيها تحولت وبقت إنسانة تانية خالص".