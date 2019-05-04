"زراعة أسيوط": توريد 8 آلاف و814 طن قمح للشون والمطاحن

قال المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إن نسبة ما جرى توريده من محصول القمح لجميع الشون والمطاحن والصوامع المنتشرة في أرجاء المحافظة بلغ حتى مساء أمس الجمعة 8 آلاف و814 طنًا و500 كيلوجرامًا، متوقعا زيادة النسبة اليوم السبت.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، في بيان صادر اليوم، أن عملية التوريد ما زالت مستمرة دون وجود ما يعطل حركة التوريد، لافتا إلى أنه أجرى جولة بمختلف الشون بالمحافظة للاطمئنان على حالتها ووضع الأقماح بها وللتأكد من انتظام التوريد.

وأشار "سرور"، إلى أن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط يطمئن بصفة مستمرة على انتظام عملية التوريد، بالإضافة إلى وجود تنسيق بين المحافظة ومديريتي الزراعة والتموين على مدار اليوم لحل أي مشكلة في التوريد.

وأضاف أنه جرى تشكيل لجان لفحص الأقماح قبل استلامها من قبل المزارعين، لافتا إلى أنه جرى تشكيل لجنة للتعاون مع قطاع المطاحن لاختبار جودة الأقماح الموردة وتسديد أثمانها بالتعاون والتنسيق مع فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي.