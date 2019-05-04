استشهد فلسطيني وأصيب 7 آخرين في سلسلة غارات جوية ومدفعية على مناطق مختلفة من قطاع غزة وقعت قبل ظهر اليوم السبت.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن مواطنا استشهد وأصيب 4 آخرون في غارة استهدفت شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، موضحة أن الشهيد هو عماد نصير من سكان بلدة بيت حانون.

وأوضت أن 4 مواطنين أصيبوا في وقت سابق في غارة مماثلة على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

ونفذت طائرات الاستطلاع 3 غارات شمال قطاع غزة، فيما أطلقت المدفعية الاسرائيلية عشرات القذائف على مواقع مختلفة في قطاع غزة.

وقالت وكالة "معا" الفلسطينية، إن المدفعية قصفت معظم نقاط الرصد التابعة للمقاومة الفلسطينية على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، بدءا من رفح وخانيونس جنوب القطاع مرورا بالمنطقة الوسطى وشرق غزة وصولا إلى بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا شمالا.

كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية عدة قذائف تجاه مناطق زراعية مفتوحة على طول الحدود.

وتصدت "القبة الحديدية" لعشرات الصواريخ المطلقة من قطاع غزة وفقًا لوسائل الإعلام الاسرائيلية، وأطلقت الفصائل الفلسطينية عشرات الصواريخ تجاه المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

فيما قالت المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديموقراطية إنها استهدفت مدينة عسقلان صباح اليوم.