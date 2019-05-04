زاهي حواس: الأهرامات لم يبنها العبيد

قال زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إن المنطقة التي سيعلن عن وجود كشف أثري جديد بها عبارة عن جبانة جمعية، من أهم المناطق الموجودة بجانب الأهرامات.

وأضاف حواس، في كلمته خلال الإعلان عن كشف أثري جديد، اليوم: "عملت في هذه المنطقة من قبل واكتشفت بها المقبرة الجماعية لبناة الأهرامات، التي أثبتت أن بناة الأهرامات ليسوا عبيدا بل كانوا مصريين".

وتابع بأن الفترة الماضية منذ تولي الدكتور خالدالعناني وزارة الآثار، ازدادت الاكتشافات الأثرية بفضل عملهم المستمر، مشيرا إلى أن هذه الاكتشافات قوة مصر الثقافية التي تحسن صورة مصر خارجيا، وتروج لنا وتعمل على اهتمام كل وسائل الإعلام العالمية بأخبار مصر.