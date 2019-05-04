استبدال 36 كيلو خطوط كهرباء هوائية إلى كابلات أرضية في أسيوط

قال اللوء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إنه جرى تنفيذ خطة شاملة لتحويل خطوط الكهرباء الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بالتنسيق مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء وذلك حفاظا على حياة المواطنين.

وأشار إلى انتهاء المرحلة الثانية من المشروع بتكلفة إجمالية تعدت 39 مليونا و742 ألف جنيه بإجمالي أطوال كابلات تعدت 36.205 كيلو متر طولي لقطاعي شمال وجنوب أسيوط لتشمل قرى ومراكز المحافظة على أن يتم استكمال تنفيذ المشروع وفقا لاحتياجات القرى والأولويات.

وأكد المحافظ في بيان صادر عن مكتب الإعلام، أنه يجرى دراسة حلول عاجلة لمشكلة مرور خطوط كهرباء الضغط العالي والمتوسط أعلى بعض التجمعات السكنية بالمناطق العشوائية بمدينة أسيوط بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات وكافة القطاعات التنفيذية في الدولة.

وأشار المهندس أسامة محمد أنور رئيس قطاع كهرباء شمال، إلى أن المشروع عبارة عن رفع الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية والتي تمثل خطورة على حياة المواطنين واستبدالها بكابلات أرضية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والوحدات المحلية لتحديد أولوية تنفيذ تلك العمليات.

وذكر أنه جرى اعتماد مبلغ 22,800 مليون جنيه لتعديل مسارات الخطوط الهوائية بقطاع شمال وبلغت عدد العمليات المقرر تنفيذها 21 عملية وذلك طبقا لأولوية الخطوط والمسارات الأكثر خطورة على حياة المواطنين وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية الواقع في نطاقها تلك الخطوط حيث بلغ إجمالي أطوال الكابلات المطلوبة لتعديل مسارات الخطوط الهوائية إلى 16كم طولي.

وأضاف المهندس عبد الناصر أمين رئيس قطاع كهرباء جنوب، أنه جرى اعتماد مبلغ 17.42 مليون جنية لقرى ومراكز قطاع كهرباء جنوب وذلك لاستبدال الهوائيات أعلى الكتل السكانية بكابلات أرضية لما تسببه من خطورة على الأهالي.

وذكر أن عدد العمليات المقرر تنفيذها بلغ 28 عملية وذلك طبقا لأولوية الخطوط والمسارات الأكثر خطورة على حياة المواطنين وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية الواقع في نطاقها تلك الخطوط حيث بلغ إجمالي أطوال الكابلات التى تم تنفيذها لتعديل مسارات الخطوط الهوائية إلى 20.205 كم طولي.