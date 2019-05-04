"التنمية المحلية" تعلن عن وظائف قيادية شاغرة.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عبر بوابة الوظائف الحكومية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة، والتي جاءت على النحو التالي:

1- وكيل أول وزارة.

2- وكيل وزارة.

3- مدير عام.

وتتمثل الشروط في الآتي

- استيفاء نموذج التقدم للدرجة.

- الحصول على مؤهل عال مناسب.

- أن يقدم مقترحًا وافيًا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها.

- ​18 سنة خبرة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري وسنة واحدة في الدرجة الأدنى للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري (بالنسبة لوظيفة وكيل أول).

- 17 سنة خبرة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري وسنة واحدة في الدرجة الأدنى للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري (بالنسبة لوظيفة وكيل وزارة).

- 16 سنة خبرة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري وسنة واحدة في الدرجة الأدنى للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري (بالنسبة لوظيفة مدير عام).

المستندات المطلوبة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة

- بيان حالة وظيفية حديث شامل معتمد ومختوم من السلطة المختصة من جهة عمله الاصلية والجهة المنتدب إليها في حالة الندب

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة

- مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها علي أن يتم إعداد المقترح بالكمبيوتر

- الإنجازات السابقة معتمدة ومختومة من السلطة المختصة ومؤرخه بتاريخ معاصر لتاريخ الإعلان

- شهادة قانونية معتمدة ومختومة من السلطة المختصة من جهة عمله الأصلية والجهة المنتدب إليها في حالة الندب موضحاً بها الجزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية من عدمه

- صورة من تقارير تقويم الأداء عن أخر سنتين سابقة علي الإعلان

- صورة طبق الأصل من شهادات حضور الدورات التدريبية أو البعثات أو المؤتمرات الدولية وكذا شهادات الشكر والتقدير (إن وجدت).

- 4 صورة شخصية حديثة

- صورة من بطاقة الرقم القومي

المستندات المطلوبة من المتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة

- شهادة الخبرة أو السيرة الذاتية.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة.

- مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها على أن يتم إعداد المقترح بالكمبيوتر.

- صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.

- عدد 4 صورة شخصية حديثة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

تقدم المستندات المطلوبة بمقر وزارة التنمية المحلية في موعد أقصاه 16 مايو 2019.