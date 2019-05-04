"التنمية المحلية" تعلن عن وظائف قيادية شاغرة.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عبر بوابة الوظائف الحكومية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة، والتي جاءت على النحو التالي:
1- وكيل أول وزارة.
2- وكيل وزارة.
3- مدير عام.
وتتمثل الشروط في الآتي
- استيفاء نموذج التقدم للدرجة.
- الحصول على مؤهل عال مناسب.
- أن يقدم مقترحًا وافيًا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها.
- 18 سنة خبرة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري وسنة واحدة في الدرجة الأدنى للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري (بالنسبة لوظيفة وكيل أول).
- 17 سنة خبرة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري وسنة واحدة في الدرجة الأدنى للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري (بالنسبة لوظيفة وكيل وزارة).
- 16 سنة خبرة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري وسنة واحدة في الدرجة الأدنى للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري (بالنسبة لوظيفة مدير عام).
المستندات المطلوبة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة
- بيان حالة وظيفية حديث شامل معتمد ومختوم من السلطة المختصة من جهة عمله الاصلية والجهة المنتدب إليها في حالة الندب
- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة
- مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها علي أن يتم إعداد المقترح بالكمبيوتر
- الإنجازات السابقة معتمدة ومختومة من السلطة المختصة ومؤرخه بتاريخ معاصر لتاريخ الإعلان
- شهادة قانونية معتمدة ومختومة من السلطة المختصة من جهة عمله الأصلية والجهة المنتدب إليها في حالة الندب موضحاً بها الجزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية من عدمه
- صورة من تقارير تقويم الأداء عن أخر سنتين سابقة علي الإعلان
- صورة طبق الأصل من شهادات حضور الدورات التدريبية أو البعثات أو المؤتمرات الدولية وكذا شهادات الشكر والتقدير (إن وجدت).
- 4 صورة شخصية حديثة
- صورة من بطاقة الرقم القومي
المستندات المطلوبة من المتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة
- شهادة الخبرة أو السيرة الذاتية.
- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة.
- مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها على أن يتم إعداد المقترح بالكمبيوتر.
- صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.
- عدد 4 صورة شخصية حديثة.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
تقدم المستندات المطلوبة بمقر وزارة التنمية المحلية في موعد أقصاه 16 مايو 2019.