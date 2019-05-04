اليوم.. انطلاق الملتقى الإعلامي الأول للأزاهرة

ينطلق برنامج الملتقى الأول للإعلاميين الأزاهرة تحت عنوان "الإعلام.. والحفاظ على الهوية"، اليوم في الساعة الحادية عشرة صباحا، بقاعة كلية العلوم بجامعة الأزهر بمدينة نصر بالقاهرة.

يعقد الملتقى تحت رعاية كل من حضور الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام بالجامعة، والدكتور محمود الصاوي وكيل الكلية ومقرر الملتقى، والدكتور رمضان إبراهيم المنسق العام للملتقى.

تدور أهداف برنامج الملتقى حول التواصل المستمر بين كلية الإعلام وأبناءها من الخريجين وتنمية روح الولاء والانتماء المستمر بين الخريجين ومؤسسة الأزهر الشريف، بالإضافة للإستفادة من الخبرات العملية لهؤلاء الخريجين في تطوير مناهج كلية الإعلام وغيرها من الأهداف المنشودة.