أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسيد/ ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، اليوم السبت 4 مايو 2019م، عن تفاصيل مشروع جديد لدعم رواد الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار، والذى وافق عليه مجلس إدارة البنك مؤخرا، وذلك فى مستهل الزيارة الأولى لرئيس البنك الجديد إلى مصر، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

، بحضور السيدة/ نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال افريقيا، والسيد/ سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، والسيدة/ مارينا ويس، المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر، والسيد/ وليد لبادى، مدير مؤسسة التمويل الدولية لدى مصر، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى لمصر لدى البنك، والدكتور شهاب مرزبان، رئيس شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويأتي هذا المشروع فى اطار دعم البنك للإصلاحات الرامية إلى توفير المزيد من الفرص للشباب والنساء في مصر، وسيركز المشروع على زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، إذ تمثل هذه الشركات مصدرا رئيسيا للنمو وخلق فرص العمل.

ورحبت الدكتورة سحر نصر، برئيس مجموعة البنك الدولى فى زيارته الأولى إلى مصر، والتى تأتى ضمن اوائل الدول التى قرر زيارتها خلال جولته الأولى خارج البنك، مشيرة إلى التعاون بين مصر والبنك فى دعم اقامة عدد من المشروعات مع التركيز على زيادة الحماية الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي لجميع المواطنين، وتحسين التنافسية والبنية الاساسية في المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية الأساسية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري، حيث تتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.69 مليار دولار.

وذكرت الوزيرة، أن هذا المشروع فى اطار التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال، وبخاصة المرأة، لأنها حجر الزاوية لاقتصادات قوية ومستقرة، مشيرة إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي لتمكين النساء والشباب المصريين ليصبحوا رواد أعمال ناجحين، فهذا استثمار يتيح العديد من الفرص لتحسين معيشة المصريين من خلال خلق فرص العمل والمساهمة في إرساء أساس قوي لاقتصاد البلاد.

وأوضحت الوزيرة، أن السيد/ ديفيد مالباس، سيزور غدا مشروع الطاقة الشمسية ببنبان فى اسوان، ومشروع تكافل وكرامة وعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال السيد/ ديفيد مالباس:"أن مجموعة البنك الدولى ملتزمة بدعم القطاع الخاص وريادة الاعمال كمصدر لزيادة النمو فى مصر، ومساعدة الشباب والمرأة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا فى البدء فى اعمالهم الخاصة، وأضاف:"الرئيس عبد الفتاح السيسى يقوم بجهود كبيرة فى خلق فرص العمل للشباب والمرأة فى مصر".

وأكدت السيدة/ نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن اجمالى التعاون ما قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بتوفير من البنك الدولى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصل إلى 800 مليون دولار، مشيرا إلى أن المشروع الجديد سيعمل على دعم رواد الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف مشروع "تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل" إلى معالجة العقبات الرئيسية التي يواجهها الشباب والنساء عند بدء النشاط التجاري، وسيتم ضخ 145 مليون دولار عبر المؤسسات المالية غير المصرفية التي تمنح قروضًا للشركات الصغيرة التي يقودها شباب ونساء، والشركات الصغيرة في المناطق الأقل نمواً في جميع أنحاء مصر، كما سيمول المشروع فرص التدريب للشركات الجديدة عبر دورة حياة المشروع لبناء المهارات والقدرات اللازمة، ويهدف هذا المشروع إلى زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل، وسيستثمر المشروع 50 مليون دولار في مؤسسات الوساطة في رأس المال المخاطر التي يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية ومسرّعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار وذلك بغرض بناء المراحل الأولي لنظام الاستثمار بمصر، وسيتم توجيه دعوة لتقديم مقترحات، مع تشجيع المؤسسات العالمية على التقديم، وستُوزع الأموال من خلال عملية اختيار تتسم بالشفافية والتنافسية، والهدف من ذلك هو الاستفادة من القدرات التقنية والمعرفة الفنية للقطاع الخاص في استثمار هذه الأموال.

ويعتمد البرنامج الجديد على نجاح المشروع القائم "تشجيع الابتكار من أجل الشمول المالي" والذي يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل ويعزز إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص في جميع أنحاء البلاد، وحتى اليوم، خلق هذا المشروع حوالي 300 ألف فرصة عمل، استفاد منها حوالي 70 ألف امرأة و 56 ألف شاب.

وشهدت الوزيرة ورئيس مجموعة البنك، توقيع اعلان نوايا بين الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومديرة البنك فى مصر، للتعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعقب ذلك، اصطحبت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، رئيس مجموعة البنك الدولى، فى جولة بمركز فكرتك شركتك بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، حيث التقى بعدد من الشركات الناشئة التى دعمتها مسرعة الاعمال " فلك" بالشراكة مع إي إف جي للتكنولوجيا المالية، التابعين لمبادرة فكرتك شركتك.

وقال الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الاعمال، إن الوزارة بدأت بمبادرة فكرتك شركتك بهدف أن تكون منصة لدعم ريادة الأعمال فى اطار ما نص عليه قانون الاستثمار بدعم هذا المجال، ثم تم تأسيس شركة مصر لريادة الأعمال بشراكة مع الصندوق السعودى للتنمية والمجموعة المالية هيرميس، اعقبها تأسيس مسرعة الاعمال فلك و المدير التنفيذى لشركة "اى اف جى للتكنولوجيا المالية"، مشيرا إلى أن المبادرة نجحت في عامها الأول في تمويل وتأسيس اكثر من 50 شركة ناشئة من خلال مسرعة الأعمال فلك وشركة مصر لريادة الأعمال وتدريب اكثر من 3000 متدرب مع عقد اكثر من 1850 جلسة ارشاد وتوجيه فردية مع رواد ورائدات الاعمال بمختلف محافظات مصر باستخدام اتوبيس فكرتك شركتك الذي يجول المحافظات لمقابلة رواد الأعمال واختيار افضل الأفكار ودعمها وأيضا استحداث وتعديل عدد من القوانين التي تحسن بيئة ريادة الأعمال في مصر.

واستعرضت شركات ناشئة من خريجى المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة فكرتك شركتك، نشاط شركاتهم امام رئيس مجموعة البنك الدولى.

وقالت السيدة/ ندى زاهر، الرئيس المؤسس لشركة "باسبورت Passport"، إنها تقدم منصة إلكترونية تربط الرياضيين الموهوبين في مصر بالمنح الدراسية للرياضيين حول العالم، حيث تنفق 2000 كلية حول العالم نحو 3 مليارات دولار على المنح للرياضيين، ولكن الرياضيين في مصر ليس لديهم المعرفة الكافية بهذه المنح، وقد نجحت "باسبورت" بالفعل في توفير منح لـ14 قصة نجاح، وهناك 295 رياضي مصري نبحث لهم حاليا عن منح جديدة.

وقال السيد/ صموائيل سامى، والسيد/ أحمد عطا الله، مؤسسى "رصيدي Raseedi"، إن التطبيق الخاص بشركته يقوم بتوفير رصيد العملاء، عبر تقديم النصائح حول الاستخدام الأمثل ومراقبة استهلاك الرصيد.

وأوضح السيد/ محمد منير الهاشمى، مؤسس "باى ناس"، أن الشركة هى خدمة تستهدف أصحاب المشاريع الصغيرة والذين يريدون التعامل مع القطاع البنكي، حيث تعمل باي ناس كوسيط بينهم ويوفر لهم الخدمات البنكية المختلفة.