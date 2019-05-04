أعلن الدكتور حمدي جامع وكيل وزراة الزراعة بمحافظة المنوفية، أنه جرى حصر البؤر والأماكن المحتمل وجود بها الثعابين واتخاذ الإجراءات الاحترازية من تجهيز الطعوم السامة وعمل مصائد خشبية وتوزيعها على مشارف الأراضي الزراعية والمصارف والترع وأماكن تجمعات الحشائش وكذا التخلص من الهيش والبوص والحشائش الموجودة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

يأتي ذلك في إطار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لمكافحة ظاهرة انتشار الثعابين بمركز ومدينة قويسنا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح جامع، أنه جرى تقديم التوعية الشاملة للمواطنين بالمساجد والجمعيات الزراعية بخطر هذة الآفة وكيفية الوقاية منها مع ضرورة توخي الحظر في التعامل معها، مضيفا أنه جرى وضع خطة لتحزيم أماكن المحاجر ومصانع الطوب نظرا لاحتمالية نقل بعض أنواع الثعابين الصحراوية السامة إلى بيئتنا الزراعية عن طريق وجود بيض الثعابين أو فقسها الصغير عن طريق نقل الرمال.