أكد الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، الالتزام بقرار مجلس الجامعة بشأن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لافتا إلى أن الامتحانات العملية تبدأ في 11 مايو الجاري، وامتحانات التخلفات بداية من 18 مايو من الشهر نفسه.

وتابع، أن الامتحانات النظرية النهائية تبدأ اعتبارا من 22 مايو، مشددا على أهمية الالتزام بقرار مجلس الجامعة بشأن إعداد الورقة الامتحانية طبقا للضوابط المعتمدة وتطبيق نظام التصحيح الإلكتروني.

وطالب رحمي بضرورة الاهتمام بتجهيز اللجان الامتحانية لاستقبال الطلاب بخاصة مع كون الامتحانات في شهر رمضان المبارك كتوفير التهوية المناسبة والخدمات الطبية والإسعاف للطوارئ ووسائل لنقل الطلاب من بوابات الجامعه للجان الامتحانية واتخاذ إجراءات تيسيير وصول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لمقار الامتحانات.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بضوابط حسن سير العملية الامتحانية وبخاصة عدم السماح بدخول الموبايل أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان مع ضرورة التأكد من هوية الطلاب عند التوقيع على كشوف الحضور وحسن معاملة الطلاب، بجانب تجهيز مركز القياس والتقويم لسرعة تصحيح أوراق الامتحانات وإظهار النتائج في أسرع وقت.