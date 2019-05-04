تعاقد سالم الهندي الرئيس التنفيذي شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، لاستكمال تعاونهما السابق.

وتتضمن تفاصيل، العقد المبرم بين "روتانا" وشيرين عبد الوهاب يتضمن أسطوانتين غنائيتين وعدد من الفيديو كليبات والحفلات الغنائية.

ووصفت شيرين "روتانا" في بيان أصدرته اليوم، بـ"أسرتها الفنية التي لم تتخل عنها أبداً"، مضيفة أنه تربطها علاقة صداقة وطيدة بكل طاقم الشركة وعلى رأس الهرم "أبو فواز" سالم الهندي، واصفة إياه بـ"نعم القيادي الدعم والمؤازر والسند".

وأوضحت "شيرين": "أعد جمهوري من خلال تعاقدي مع روتانا بكم من الأعمال والحفلات المميزة" .

ومن ناحيته، اعتبر سالم الهندي الرئيس التنفيذي شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، أن شيرين عبدالوهاب هي ابنة الشركة التي تفخر بالتعاقد معها ودعمها، واصفا إياها بـ"الصوت المتمكن العذب والحساس، المتفرد بالشكل الغنائي الذي يقدمه"، موضحًا أنهما من خلال التعاقد سيبهران الجمهور قريباً بأعمال ذات صبغة جديدة تحظى بالإعجاب وتحصد جماهيرية كبرى.