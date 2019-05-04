إجراءات الحصول على قرض شخصي من البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي المصري عن إعفاء العملاء من المصروفات الإدارية المقررة على القروض الشخصية حتى نهاية شهر يونيو المقبل، والتي تصل نسبتها إلى 1% من إجمالي قيمة القرض تسدد مرة واحدة في حال وجود ضامن.

وتستعرض "الوطن" لقرائها تفاصيل الحصول على القرض الشخصي النقدي بدون مصروفات إدارية من البنك الأهلي والمستندات المطلوبة على النحو التالي:

القرض الشخصي النقدي بضمان تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط

- الحد الأدنى لمبلغ التمويل 5 آلاف جنيه وبحد أقصى مليون جنيه بضمان تعهد جهة العمل بتحويل المرتب.

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية التمويل.

- الحد الأدنى لمدة سداد التمويل عام وبحد أقصى 10 أعوام.

- الحد الأدنى للدخل الشهري 500 جنيه.

- تأمين على الحياة والعجز الكلي.

- إصدار حساب جاري مجانًا.

القرض الشخصي النقدي لموظفي شركات قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات ضمن الهيئة العامة للبترول

- الحد الأدنى لمبلغ التمويل 5 آلاف جنيه وبحد أقصى مليون جنيه بضمان تعهد جهة العمل بتحويل المرتب، ويصل إلى مليون ونصف بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة.

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية التمويل.

- الحد الأدنى لمدة سداد التمويل عام وبحد أقصى 10 أعوام.

- الحد الأدنى للدخل الشهري 800 جنيه.

- تأمين على الحياة والعجز الكلي.

- إصدار حساب جاري مجانًا.

وتتضمن المستندات المطلوبة للحصول على القروض ما يلي

1- خطاب معتمد من جهة العمل موضحًا به الدخل الشهري وتاريخ التعيين.

2- تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

3- صورة بطاقة الرقم القومي.