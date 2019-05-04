أعلن البنك الأهلي المصري عن إعفاء العملاء من المصروفات الإدارية المقررة على القروض الشخصية حتى نهاية شهر يونيو المقبل، والتي تصل نسبتها إلى 1% من إجمالي قيمة القرض تسدد مرة واحدة في حال وجود ضامن.
وتستعرض "الوطن" لقرائها تفاصيل الحصول على القرض الشخصي النقدي بدون مصروفات إدارية من البنك الأهلي والمستندات المطلوبة على النحو التالي:
القرض الشخصي النقدي بضمان تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط
- الحد الأدنى لمبلغ التمويل 5 آلاف جنيه وبحد أقصى مليون جنيه بضمان تعهد جهة العمل بتحويل المرتب.
- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية التمويل.
- الحد الأدنى لمدة سداد التمويل عام وبحد أقصى 10 أعوام.
- الحد الأدنى للدخل الشهري 500 جنيه.
- تأمين على الحياة والعجز الكلي.
- إصدار حساب جاري مجانًا.
القرض الشخصي النقدي لموظفي شركات قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات ضمن الهيئة العامة للبترول
- الحد الأدنى لمبلغ التمويل 5 آلاف جنيه وبحد أقصى مليون جنيه بضمان تعهد جهة العمل بتحويل المرتب، ويصل إلى مليون ونصف بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة.
- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية التمويل.
- الحد الأدنى لمدة سداد التمويل عام وبحد أقصى 10 أعوام.
- الحد الأدنى للدخل الشهري 800 جنيه.
- تأمين على الحياة والعجز الكلي.
- إصدار حساب جاري مجانًا.
وتتضمن المستندات المطلوبة للحصول على القروض ما يلي
1- خطاب معتمد من جهة العمل موضحًا به الدخل الشهري وتاريخ التعيين.
2- تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.
3- صورة بطاقة الرقم القومي.