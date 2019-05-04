"الدفاع" تنتج فيلما تسجيليا عن "حرس الحدود": "رجال عيونهم لا تنام"

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، فيلماً تسجيلياً حول جهود قوات حرس الحدود المصرية في حماية حدود مصر بمختلف أنحاء الجمهورية، وحمل الفيلم اسم "قوات حرس الحدود.. رجال عيونهم لا تنام".

وتضمن الفيلم، لقطات لبعض المهام التي تقوم بها قوات حرس الحدود، كما تضمن استعراض للمهام التي تقوم بها قوات حرس الحدود.

وجاء في الفيديو، أن قوات حرس الحدود تغطي جميع الحدود البرية، والسواحل والمياه الاقليمية، والتي تمتد لأكثر من 5580 كم، على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

وشهدت الفترة الماضية التي تصاعد بها الإرهاب الكثير من العمليات التي نفذتها قوات حرس الحدود، ونجحت فى الحد من عمليات التهريب والتسرب عبر الحدود والقبض على الأفراد والعصابات المتاجرة بالسلاح والمخدرات وتهريب البضائع الفاسدة والمواد الضارة وتسليمها للجهات المسؤولة.

كما نجحت قوات حرس الحدود، في أعمال المراقبة والتفتيش والاعتراض والتصدي لاختراق قوانين الثروة السمكية ومخالفة قوانين الصيد، وحققت نجاحات كبيرة للحد من تهريب الثروة القومية وخصوصا الأثارالمصرية عبر الحدود والشواطئ، كما اكتشفت قوات حرس الحدود ودمرت عدداً من المناطق المنزرعة بالمواد المخدرة.

كما تدعم قوات حرس الحدود عمليات القوات المسلحة في محاربة الإرهاب وذلك باكتشاف الأنفاق وتدميرها ومنع استخدامها، ومن المهام البارزة الحد من الهجرة غير الشرعية عبر الحدود والسواحل المصرية؛ حتى تكاد تلك الظاهرة أن تخنفي من أرض مصر، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة.