"بيت الياسمين" تصدر "رسائل من مصر" ترجمة إبراهيم عبد المجيد

تصدر "بيت الياسمين" للنشر والتوزيع، قريبًا كتاب "رسائل من مصر.. ليدي دوف جودرون" ترجمة الروائي إبراهيم عبد المجيد، والكتاب ينتمي إلى أدب الرسائل، ويتناول الترجمة الكاملة لرسائل السيدة "جوردون"، مع ذكريات مع ابنتها جانيت روس.

ومن أجواء الكتاب، يقول إبراهيم عبد المجيد، في المقدمة: "لقد جاءت ليدي دوف جوردون الكاتبة والمترجمة العظيمة في تاريخ الأدب الإنجليزي إلى مصر عام 1862 للاستشفاء من مرض السل وسط الطبيعة الجافة وأرسلت رسائلها إلى زوجها وأمها حتى وفاتها ودفنها في مصر عام 1969 في رسائلها أعظم مظاهر الحب لمصر والمصريين".

وتابع في المقدمة: "أبكاني الكتاب أكثر من مرة وأمتعني غاية المتعة وأنا أرى الحياة البسيطة للمصريين خالية من كل تعصب بين الأديان أنا أرى الغائب في كثير من كتب التاريخ والمؤرخين عن الظلم الجبار الذي عاناه الشعب المصري تحت حكم الخديوي المستنير إسماعيل وأنا أرى المشاعر المتدفقة من الخدم الأطفال والكبار، العبيد والأحرار وتعلقهم الرائع بهذه السيدة العظيمة".

وأضاف: "أرى محبة المصريين للوسي دوف جوردون التي بلغت عنان السماء وهم يبتهلون من أجلها في مولد سيدي أبي الحجاج في الأقصر وفي غيره من الموالد مثل مولد سيدي عبد الرحيم القناوي.. وأنا أرى المصريين يرون في هذه السيدة ملاذا لهم في الحياة ولا يعترفون بغيرها مبعوثا للإنسانية في أعظم صورها.. كم كانت عظيمة هذه السيدة لوسي دوف جوردون.. وكم كانت جديرة بما لقبها به المصريون البسطاء البشوشة والشيخة والست ونور على نور.. هنا رسائلها الكاملة دون اختصار أو حذف ولقد زادت على المائة والعشرين رسالة".