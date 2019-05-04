"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

حفل "افتكاسات باند"، بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي، 8 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيها.

حفل نور خان في "رووم آرت سبيس"، 8:30 مساء، وسعر التذكرة 100 جنيه.

حفل فرقة أسياد الزار، على مسرح الضمة، 9 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيها.

مسرحية "يعيش أهل بلدي"، على المسرح القومي بالعتبة، وأسعار التذاكر 30، 50، 70، 100 جنيه.

مسرحية الملك لير، على مسرح كايرو شو، 9 مساء، وأسعار التذاكر 250، 350، 500، 700، 1000، 1500 جنيه