قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا"، إن الحكومة الإيطالية تبرعت بمبلغ 1.9 مليون يورو لدعم تقديم الرعاية الصحية الأولية في 6 مراكز صحية في غزة ولمدة 6 شهور في عام 2019.

وقالت وكالة "الأونروا"، في بيان، إن الدعم سيساعد على تقديم 450 ألف استشارة طبية لمنفعة 340 ألف لاجئ من فلسطين، وفقا لما ذكرته وكالة"معا" الفلسطينية.

وأوضح مارك لاسواوي رئيس وحدة علاقات المانحين بدائرة العلاقات الخارجية والاتصال بالأونروا: "بالنيابة عن الأونروا، فإنني أتقدم بالشكر من الحكومة الإيطالية على دعمها المتواصل والسخي للبرنامج الصحي في غزة في هذا الوقت الذي يتسم بالحاجة الكبيرة، إن هذا التبرع سيساعدنا على ضمان تقديم الرعاية الصحية التي تسهم بشكل مباشر في التنمية البشرية للاجئي فلسطين".

وأعاد القنصل العام الإيطالي في القدس فابيو سوكولويكز، تأكيد دعم إيطاليا الراسخ للقطاع الصحي في فلسطين، مؤكدا الأهمية الكبرى لضمان الرعاية الصحية الأولية في قطاع غزة بالقول: "منذ عام 2012 لوحده، تبرعت الحكومة الإيطالية بأكثر من 60 مليون يورو عملت على تمكين الأونروا من مواصلة تقديم الخدمات الحيوية للاجئي فلسطين".

وقالت كريستينا ناتولي رئيسة مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون التنمو، إنه ومن خلال هذا المشروع تؤكد الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي على التزامها بوصفها وكالة مانحة رائدة في القطاع الصحي في فلسطين وعلى تصميمها على دعم لاجئي فلسطين في غزة.